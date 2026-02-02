La contribución de Claudia López

“Es la única que con valentía propone rescatar el espíritu incluyente del gobierno Petro, pero corregir sus errores”: María Teresa Ronderos Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Estamos engolosinados con las encuestas, pero todavía falta mucho para saber cómo votarán los ciudadanos el 31 de mayo en las elecciones presidenciales. Los sondeos de opinión de ahora son una foto aún borrosa de lo que será el resultado, porque no es lo mismo lo que opine hoy la gente que lo que pensará después del 8 de marzo, con el Congreso elegido y decididos los ganadores de las consultas. Además, una proporción grande de ciudadanos dice que no sabe por quién van a votar.

Encima de todo, esta es la elección presidencial en la que la confianza en los verificadores del debate público (llámense expertos, medios, instituciones) está más bajita. Como ha sucedido ya en otros países, ante el vacío de legitimidad de la política, el río de mentiras que fluye por Twitter (donde pulula la conversación fraudulenta de bots y granjas) y los gritos de influenciadores montados sobre los algoritmos que premian el insulto, la exageración y el escándalo, los ciudadanos pueden buscar aferrarse a los dogmáticos.

En ese mar confuso, es difícil para los buenos aspirantes a la Presidencia –que los hay y son varios– presentar una voz sensata y constructiva conectada de veras con el interés público, pero que a la vez sea fuerte y resuene en el competido mercado por la atención de la gente.

Creo que quien lo está logrando con mayor éxito es la candidata por firmas y ex alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Promover una consulta de centro que incluya a Sergio Fajardo, y que ella sabe que puede perder, contribuye de por sí a sacarnos de este pantano de egos en el que se cocina esta campaña. Ella prefiere renunciar a su candidatura si con ello ayuda a consolidar el camino en el que cree firmemente. Con esa sola movida se destaca del pelotón de aspirantes que solo hablan de sí mismos.

Además, es la única voz que escucho, en medio de la algarabía, que con valentía propone rescatar el espíritu incluyente y mensaje de justicia social del gobierno Petro, pero corregir sus grandes errores: la destrucción del sistema de salud, el gasto público desaforado financiado por una deuda riesgosamente alta y el mensaje ambiguo de “la Paz total” de los primeros años que conversaba con los matones mientras crecía la desprotección de sus víctimas.

No se sabe aún si subirá del 5 % de preferencia, en medio de una arena política embelesada con gladiadores y tigres. No obstante, desde ya su aporte al debate público es valioso porque está poniendo sobre la mesa los puntos álgidos, dónde hay que corregir el rumbo, sin perder lo logrado.

En entrevistas largas, a diferencia de otros que repiten estribillos manidos de dos palabras: plomo o diálogo, López no se queda corta.

Se tienta a veces con la demagogia (como prometer más cárceles, centros de perfeccionamiento del mal e indignidad humana). Sin embargo, da en el clavo cuando propone, por ejemplo, una Fiscalía anti-mafia y más capacidad de inteligencia para la Policía porque la extorsión, la minería de dragas ilegales y el robo del dinero público no se combaten con más soldados, sino con buena información, evidencias y capacidad de aplicar justicia. También, cuando llama al país a superar la dicotomía de años entre Uribe y anti-Uribe y concentrarse en cómo construir una Colombia que cuide a sus niños, a sus mujeres y le abra oportunidades al talento.

Es ese debate sobre qué desechamos, cuánto profundizamos en lo conseguido y dónde innovamos, el que debería ser central en una campaña electoral, y es para donde lo está llevando Claudia López. Se merece un aplauso.