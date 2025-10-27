¿Puede ganar la izquierda las elecciones de 2026?

Foto: El Espectador

No, diría uno. A medio país no le gusta la izquierda, y el otro medio está desilusionado con Petro porque desaprovechó una oportunidad de oro para construir igualdad y paz en uno de los países más desiguales y violentos del planeta.

Es de esperar que luego de un gobierno tan regular, el péndulo se vaya al otro extremo y llevemos a un imitador de Bukele al Palacio de Nariño. De la Espriella, Botero y otros se ufanan de serlo, a pesar del escalofriante récord de