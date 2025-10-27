Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Puede ganar la izquierda las elecciones de 2026?

María Teresa Ronderos
María Teresa Ronderos
27 de octubre de 2025 - 05:05 a. m.
¿Puede ganar la izquierda las elecciones de 2026?
Foto: El Espectador

No, diría uno. A medio país no le gusta la izquierda, y el otro medio está desilusionado con Petro porque desaprovechó una oportunidad de oro para construir igualdad y paz en uno de los países más desiguales y violentos del planeta.

Es de esperar que luego de un gobierno tan regular, el péndulo se vaya al otro extremo y llevemos a un imitador de Bukele al Palacio de Nariño. De la Espriella, Botero y otros se ufanan de serlo, a pesar del escalofriante récord de

María Teresa Ronderos

Por María Teresa Ronderos

Conoce más

Temas recomendados:

Izquierda

Elecciones 2026

Gustavo Petro

Gobierno Petro

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.