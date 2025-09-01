Se buscan candidatos

“No pueden seguir contratando asesores que los ponen a hacer videos idiotas”: María Teresa Ronderos Foto: Archivo Particular

Las campañas electorales son el escenario para que las democracias debatan sobre qué caminos seguir y la ciudadanía cuente qué le duele y proponga salidas. Colombia necesita con urgencia este debate, pues los ánimos están alicaídos y no se ven salidas.

Si el Gobierno no consigue pasar su reforma tributaria, Fedesarrollo proyecta un déficit fiscal de 8,1 %. Eso nos puede llevar a emitir, lo que elevaría la inflación, o a aumentar la deuda, cuyo pago se lleva ya el 12 %...