A Cali NO la van a incendiar

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La capital vallecaucana está viviendo durante estos tres días una preocupante calma chicha que nos recuerda algún cuento de Gabo en el que en un pueblo comenzó a circular un temor infundado de que allí iba a suceder algo. Las gentes atemorizadas empezaron a creerse el cuento y el final ya lo conocemos.

A diferencia de ese relato fantasioso, aquí esos temores tienen su razón de ser porque la capital del Valle es un polvorín que solo necesita de una chispita mariposa para incendiarla y a eso le están apostando quienes están en la tarea de caotizar a sus 2,5 millones de habitantes.

Se sabe que hoy viernes Petro estará dando sus últimas puntadas para que, llegado el caso, y si no le son favorables los resultados iniciales, los desconozca de plan y ordene a sus huestes salir a la calle y meterle candela a nuestra ciudad.

De ello está al tanto y enterado el alcalde Eder, quien ha pedido que se refuerce la policía en la capital deportiva de América, aunque las autoridades han mostrado la mejor disposición y un gran espíritu de colaboración.

No obstante lo anterior, con el paso de las horas la tensión crece y, como en el cuento de Gabo, nos esperan 72 horas de incertidumbre en las que es preciso mantener la calma y la cordura y no creer en el envenenamiento que están haciendo las redes.

Así como se dice que guerra avisada no mata soldado, no pensemos que aquí no va a pasar nada porque Cali tiene todavía rezagos de un estallido social que por poco la destruye.

¡No permitamos que nos incendien a Cali!