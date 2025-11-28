Arrastrando a Guillermo León

El pasado martes en la tarde un grupúsculo resentido de un supuesto Salón Nacional de Artistas, y en un acto que consideraron de alto simbolismo político y de tensión histórica, bajaron de su pedestal el busto del expresidente Guillermo León Valencia y arrastraron por las calles de la Ciudad Blanca la cabeza de este ilustre colombiano hasta que, ya cansados de semejante atropello, la dejaron tirada en una calle, ante los ojos de cientos de cobardes que no dijeron ni mu.

Creo que este salón de artistas tuvo patrocinios estatales y permisos especiales y, aun así, atentaron contra un bien público de interés histórico y político y...