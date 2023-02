Buenas noticias del Valle

Sí, ya sé que las buenas noticias no son taquilleras. No tienen rating. Importan poco. Lo que gusta es todo lo contrario, el masoquismo de la información. Si un perro muerde a un hombre no es noticia, pero si un hombre muerde a un perro sí lo es.

Todo lo anterior, para comentarles que esta vez no leerán en esta columna tantas y tantas cosas negativas que padece mi departamento, sino informaciones optimistas, esperanzadoras, como para tratar de equilibrar todo lo que de manera pesimista golpea la imagen de esta región del país.

Se trata, por ejemplo, de destacar que en Cali el desempleo se ubicó en un 11,5 % en el año 2022, un 5,8 % menos que la tasa del 2021, que fue del 17,3 %.

Por otra parte, se prevé que en este año que comienza llegarían al Valle 26 empresas extranjeras. Ello implicaría inversiones superiores a los US$220 millones que acompañarían a los 57 proyectos de capital extranjero que en los últimos tres años significaron inversiones cercanas a los US$796 millones y están generando cerca de 7.000 empleos directos.

Las inversoras precisas para este año serán de tecnología y software, BPO y centros de servicio, agroindustria, empresas de insumos para alimentos, compañías de materiales de construcción, productoras de empaques y de cuidado de personal y del hogar, según cifras suministradas por Invest Pacific, entidad promotora de inversiones, con un largo historial de excelentes resultados en su gestión.

Esto no significa que estemos nadando en ríos de oro y miel, pero sí hay un impulso grande para atraer capitales frescos, generadores de espacios laborales, diseñados para las exportaciones y con expectativas de ampliación.