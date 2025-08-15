Cali en modo Petronio

“Musicalmente hablando, 171 portadores de tradición compartirán sus saberes”: Mario Fernando Prado Foto: Alcaldía de Cali

Jamás pensó el compositor de “Mi Buenaventura”, un discreto maquinista de una vieja locomotora del Ferrocarril del Pacífico, como tampoco Germán Patiño Ossa –los dos q.e.p.d.–, que la iniciativa de ese último, un reconocido escritor e historiador del Valle del Cauca, se iba a convertir en un certamen que durante los próximos seis días reunirá a cerca de 700 mil personas que, con razón, han convertido a Cali en la reunión afrodescendiente más importante de Latinoamérica.

Musicalmente hablando, 171 portadores de tradición compartirán sus saberes. Un total de 147 agrupaciones con aires de toda la costa Pacífica del país seducirán con sus voces, sus marimbas, tamboras y violines en un grato reencuentro de la afrocolombianidad que tendrá, además, 200 reuniones de los departamentos limítrofes con el mar del siglo XXI.

Por su parte, la gastronomía hará de las suyas deleitando a los paladares más exquisitos, con las comidas del mar y la tradición de los fogones considerados una importante cocina de fama mundial.

Las artesanías, la moda, el baile, la danza hacen parte ya de una cultura afroturística mezclada con el viche, el “yo me trepo” el “Tumbacatres” y los dulces y mecatos. Como la Unidad Deportiva Alberto Galindo –llamada por estos días la Casa Grande del Pacífico– se quedó chiquita, se han tenido que desplazar muchas actividades hasta el Bulevar de Oriente e incluso a la Plaza de Cayzedo, los Centro Comerciales y la red de Universidades de la capital del Valle.

Cali, pues, está en modo Petronio y, además de la generación de empleos directos e indirectos, será una muestra más de los distintos certámenes que se realizan en la capital del Valle. Tendrán un ambiente festivo y pacífico, garantizando a propios y extraños la sana convivencia, la tranquilidad y la seguridad que van a proporcionar los miembros de la policía y el ejército encargados de velar por un clima de concordia, seguridad y paz.