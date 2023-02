¿Colombia sí quiere al Pacífico?

Desde hace mucho tiempo vengo rumiando un pensamiento que se me alborota cuando conozco tantas y tantas injusticias perpetradas contra nuestro litoral Pacífico, que parece maldecido por los aquelarres de la magia negra y demás brujerías.

A esta tierra de promisión, junto al llamado mar del siglo XXI, no le cabe una mala noticia más y no solo por culpa de la naturaleza, que se ensaña contra esas costas y sus habitantes, sino también por las depredaciones que han convertido a muchos de sus moradores en violentos seres.

Si a ese ambiente apocalíptico le sumamos la indiferencia y la desatención de los gobiernos de turno, que ni rajan ni prestan el hacha, he ahí el escenario perfecto para el desastre total.

Un ejemplo de los tantos que pululan por ahí: el tan sonado Plan Nacional de Desarrollo no contempla, por ejemplo, la construcción de la vía Mulaló-Loboguerrero. Lleva más de 14 años en que arranca y no arranca, y no han hecho más que ponerle palos en la rueda para entrabar la urgente necesidad de reducir los tiempos de viaje y lograr una solución más amigable con la economía y el medio ambiente.

Lo otro y quizás más grave es la no profundización del canal de acceso que tiene in articulo mortis a Buenaventura, pues los buques pospanamax no pueden ingresar, situación que cada vez será peor y quedará nuestro puerto sobre el Pacífico como una tienda de mecato atendiendo barcazas y canoas.

No entiendo entonces esta displicencia, menos aún las esquivas respuestas de los funcionarios que no saben lo que es dar la cara, y ni hablar de los líderes cívicos que, fuera de escribir carticas y patalear como niños chiquitos, permiten estos estropicios contra la región.

Vuelvo entonces a mi pregunta: ¿será que Colombia no quiere al Pacífico?