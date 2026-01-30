Divisiones suicidas

“Lo que está sucediendo a raíz de la renuncia al Centro Democrático de María Fernanda Cabal, no es de poca monta”: Mario Fernando Prado Foto: Óscar Pérez

Lo que está sucediendo a raíz de la renuncia al Centro Democrático de mi paisana, María Fernanda Cabal, no es de poca monta. Esta fisura se suma a la que protagonizó Miguel Uribe Londoño, quien fuera expulsado del mismo partido generando dudas e interrogantes entre los seguidores del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Aunque creo que la ganadora de la consulta será la senadora Paloma Valencia, pienso que el tigre de la Espriella tendrá en el Centro Democrático su mayor caudal electoral. Pero ojo: el riesgo es alto porque no hay claridad en las posturas políticas y ello podría generar una desbandada hacia los candidatos independientes.

S...