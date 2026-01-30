Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Sirirí

Divisiones suicidas

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Mario Fernando Prado
Mario Fernando Prado
30 de enero de 2026 - 05:24 a. m.
“Lo que está sucediendo a raíz de la renuncia al Centro Democrático de María Fernanda Cabal, no es de poca monta”: Mario Fernando Prado
“Lo que está sucediendo a raíz de la renuncia al Centro Democrático de María Fernanda Cabal, no es de poca monta”: Mario Fernando Prado
Foto: Óscar Pérez

Lo que está sucediendo a raíz de la renuncia al Centro Democrático de mi paisana, María Fernanda Cabal, no es de poca monta. Esta fisura se suma a la que protagonizó Miguel Uribe Londoño, quien fuera expulsado del mismo partido generando dudas e interrogantes entre los seguidores del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Aunque creo que la ganadora de la consulta será la senadora Paloma Valencia, pienso que el tigre de la Espriella tendrá en el Centro Democrático su mayor caudal electoral. Pero ojo: el riesgo es alto porque no hay claridad en las posturas políticas y ello podría generar una desbandada hacia los candidatos independientes.

S...

Mario Fernando Prado

Por Mario Fernando Prado

Conoce más

Temas recomendados:

Paloma Valencia

María Fernanda Cabal

Centro Democrático

Miguel Uribe Londoño

Elecciones 2026

PremiumEE

 

Oscar Fernando Hernández Farfan(40349)Hace 6 minutos
Que columna tan insulsa. Igual que los argumentos de las castas gobernantes. No aporta nada nuevo.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.