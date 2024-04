El cardenal y el elefante

“Si a uno le meten un elefante en su casa tiene que verlo. Yo creo que el país tiene conciencia, y el presidente lo ha reconocido, de que en la campaña hubo dineros de origen supremamente dudosos”.

Estas frases proferidas por el entonces cardenal Pedro Rubiano Sáenz, en 1996, por poco tumban al presidente Samper, quien no cayó porque las grandes oligarquías y en especial El Tiempo determinaron que era peor que se fuera a que siguiera gobernando a los colombianos.

Pero monseñor no paró ahí y, dos años después, reviviendo los términos que pusieron en vilo al susodicho presidente, lanzó otra carga de profundidad al decir que “la corrupción ha invadido sectores de la vida política y social. Hay que impedir que el elefante se instale en el nuevo Congreso por la miopía de quienes no quieren verlo”. Sin embargo, nada pasó y hoy, veintiséis años después, las cosas no solo siguieron, sino que empeoraron, llegando a los extremos que estamos padeciendo: la corrupción está más viva que nunca y sus responsables, muy orondos, siguen investidos de una inmunda inmunidad.

Monseñor Rubiano, fallecido esta semana, fue el último de los jerarcas de la Iglesia —junto con el también monseñor Darío Castrillón— que se atrevió a desafiar al aparato estatal y profetizar para dónde iba este país si no se aplicaban los correctivos que propuso, y la Iglesia católica, que antes ponía a temblar y a tambalear la nación entera, se volvió una convidada de piedra que ni suena ni truena.

Por eso es lamentable la partida de este insigne cartagueño, quien, luego de una ejemplar vida sacerdotal, ha dejado un vacío en un momento tan crítico como el que estamos sufriendo. No existe ni se percibe una voz que desde la Iglesia católica haya denunciado el otro elefante, este más grande que el de Samper, que se ha instalado en el Palacio de Nariño y allí se quedará. ¿Hasta cuándo? “Averígüelo, Vargas”.