El presidente Duque tiene la palabra

La frustración que le produce al Valle del Cauca el “teteo” con la construcción de la vía Mulaló-Loboguerrero hace pensar que hay una especie de complot contra el primer departamento de Colombia.

Es cierto que el presidente Duque les está poniendo todo el empeño a las obras de infraestructura vallecaucanas: por fin ya se ven avances para terminar la ampliación de la doble calzada a Buenaventura y la adjudicación de las obras de la malla vial, y se están dando pasos para la profundización del dragado en el puerto de Buenaventura, entre otros. Pero también es cierto que en lo que respecta a la Mulaló-Loboguerrero pierde el año.

Con el “teteo” de las esferas gubernamentales y las demoras en otorgar la respectiva licencia —que si se tratara de una obra para la Costa, Antioquia o los Santanderes hacía años se habría otorgado—, en nuestro caso le metieron la operación tortuga. El contratista, con toda la razón, dijo que se habían vencido los términos, que no podía arrancar la obra luego de varios años de espera en que las cosas han subido y “le sacó la maleta” a la construcción.

Así, este anhelo, esta necesidad, este compromiso ha entrado en una nevera en la que se negocia con el contratista un reajuste totalmente justificado —si es que está diciendo la verdad—, o tocará volver a barajar, abrir otra licitación y la demora será de más y más años, ofensa por demás grosera con la región.

No queda de otra: el Ejecutivo debe amarrarse los pantalones y no permitir más mamadera de gallo. El señor presidente tiene que ponerse serio ante las entidades vinculadas con el contrato y ordenar que de inmediato se superen las diferencias e inicien estas obras. De lo contrario, terminará su mandato faltando a su compromiso con el Valle del Cauca, al que le ha prometido que no se irá del Palacio de Nariño dejando esta obra en veremos.

Lo único que falta ahora es que se contraten más estudios, aparezcan nuevos sabios, les dé por modificar el trazado o qué se yo, y siga el “teteo”.

¿Será que este departamento, primero, se merece este trato y, segundo, se va a dejar burlar y manosear más, más y más?