Hay que saber perder

Así como hay que estar preparados con alborozo para la victoria, hay que estar resignados para perder con dignidad. Es el juego democrático y es también la ley de la vida en la que unos ganan y otros pierden. Pero, insisto, ¿estamos preparados para la derrota?

Esta es una consideración válida para poder asimilar y asumir los resultados de la contienda electoral de pasado mañana, que, según dicen, se decidirá por un photo finish con escaso margen de diferencia entre uno y otro candidato.

¿Cuál va a ser la reacción de quienes no resulten favorecidos? Difícil de predecirlo, aunque estimo que mientras que los rodolfistas aceptarán la decisión de las mayorías, no sucederá lo mismo con los petristas, que desde hace un par de días vienen amenazando con incendiar al país. No se han quedado solo en palabras, pues ya se ven manifestaciones en las universidades y reuniones de la llamada Primera Línea que indican que se van a ir a los hechos en actitud de protesta, alegando que les robaron las elecciones, que hubo trampa y que no aceptan el conteo de los votos.

Esta actitud amenazante puede servirles para amedrentar y asustar a quienes desean ir a cumplir con el sagrado derecho democrático, creando un clima de zozobra que impedirá a unos concurrir a las urnas y a otros los hará caer en el chantaje de votar por un candidato por miedo, so pena de atenerse a las consecuencias.

Lógicamente esto no debería ser así, pero en esas toldas todo está permitido: o gana el de ellos o arman un conato de guerra civil que obligará a que las fuerzas del orden repelan estas manifestaciones y ahí será Troya.

Es necesario que exista cordura y coherencia. No se dejen arrastrar por el odio y la venganza ni se sumen ingenuamente a unas explosiones sangrientas y demenciales en las que serán usados como carne de cañón.

Lo que se está fraguando requiere que estemos alertas y dispuestos a colaborar con las autoridades, porque, como dice el viejo refrán, guerra avisada no mata soldado.

Si queremos paz, votemos en paz y que se haga la voluntad de Dios.