Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas

Sirirí

Ministra mentirosa

Mario Fernando Prado
Mario Fernando Prado
03 de octubre de 2025 - 05:05 a. m.
“No voy a repetir los grandes beneficios que le ha traído a nuestro departamento el cultivo de la caña”: Mario Fernando Prado
“No voy a repetir los grandes beneficios que le ha traído a nuestro departamento el cultivo de la caña”: Mario Fernando Prado
Foto: EFE - ERNESTO GUZMAN
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

No podía faltar la amarga y discordante intervención de la ministra de Ambiente, de cuyo nombre no quiero ni acordarme en la semana de la Biodiversidad realizada por estos días en Cali.

Propios y extraños han ponderado el gran esfuerzo de esta región del país por las energías limpias y renovables, la protección del medio ambiente, el respeto por la flora y la fauna, las luchas contra la explotación ilegal del oro y los minerales que envenena el líquido vital y la preservación de las fuentes hídricas, entre muchas otras actividades que le han valido a la capital vallecaucana un reconocimiento mundial luego del éxito de la COP 16. Mientras tanto, la tercera ministra que ha pasado por esa cartera en este agónico gobierno se vino lanza en ristre contra la agroindustria de la caña de azúcar, que tiene su asiento principal en el Valle del Cauca.

En su trasnochada y mamerta retahíla repitió el sainete mil veces refutado de que la caña se come el agua del subsuelo, que es un monocultivo de una docena de barrigas llenas y que, mejor dicho, hay que acabar con esa actividad.

Yo llevo más de medio siglo debatiendo punto por punto todos esos reiterados ataques izquierdosos y no voy a repetir los grandes beneficios que le ha traído a nuestro departamento el cultivo de la caña, generador de casi 300 mil empleos divinamente bien pagados, con unos ingenios con total transparencia laboral y social y miles de cultivadores con pequeñas parcelas que se la sudan para producir calidad y eficiencia.

Inútil polemizar con el sartal de mentiras proferidas por una funcionaria de paso que sabe más de las miles y crecientes hectáreas cultivadas de coca que no se toma el trabajo de analizar con la agricultura vallecaucana. Esta realidad va mucho más allá de la caña de azúcar, pues hay otros cultivos que superan ampliamente las hectáreas destinadas a esos calumniados cañaduzales que en buena hora existen en estas tierras.

Mario Fernando Prado

Por Mario Fernando Prado

Conoce más

Temas recomendados:

Irene Vélez

 

MARIO BERRIO(jbw8b)Hace 46 minutos
La mamertada trabaja con unos cuantos lugares comunes y frases hechas que conforman su marco argumentativo y mental
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.