La Arena USC, ¿de los Rodríguez?

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La que nos faltaba: que el nuevo auditorio multiservicios de la Universidad Santiago de Cali lo financiaron los Rodríguez.

Los enemigos de Cali andan con el run run perverso y miserable de que este escenario fue financiado con plata del cartel de Cali. ¡Falso de toda falsedad!

Eso no se hizo con plata del uno o del otro. Como consta en todos los documentos habidos y por haber, fue financiado con un esfuerzo titánico para albergar 2.600 personas que ya han disfrutado de la presencia de artistas como nunca había sucedido en nuestra ciudad (José Carreras y otros muchos que han atiborrado su silletería abullonada y los 800 espacios para parqueaderos).

No tiene el suroccidente colombiano ningún lugar igual ni parecido al Centro de Eventos Andrés Pérez Galindo Arena USC y es la mejor opción para la posesión Presidencial.

Cali se siente muy orgullosa de esta deferencia del destino y, si las cosas salen como deben salir, se tratará de un certamen de ciudad que nunca olvidaremos. Se sabe de la confirmación de asistencia del Rey de España, al menos cuatro presidentes de la región Andina y de una treintena de funcionarios de índole universal. Al momento de escribir estas líneas faltaba solo visto bueno del Senado de la República, que no creo que se vaya a “lucir” negándole a Cali esta oportunidad.

La ubicación estratégica de la USC permite los controles más estrictos y, en materia de seguridad, no tiene comparación con otro sitio: a menos de 10 cuadras del Batallón Pichincha y muy cerca del Hospital Departamental Evaristo García.

Cali aprovechará esta oportunidad para de nuevo demostrarle al mundo en un segundo raund luego de la COP16 y otros eventos deportivos de talla mundial que es un territorio de progreso y paz.

Y volviendo a la calumnia malalechuda y chismosa, sería bueno que demostraran esta falacia y dejaran de oponerse a las cosas buenas que nos depara el destino.