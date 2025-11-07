Logo El Espectador
La Bienal de Danza de Cali

Mario Fernando Prado
07 de noviembre de 2025 - 05:05 a. m.
“Cali se convierte en el epicentro mundial de la danza con la séptima edición de la Bienal”: Mario Fernando Prado.
Foto: Cortesía Bienal Internacional de Danza de Cali
No cesa la actividad cultural en Cali. Luego del evento “Oiga, Mire, Lea”, que reunió docenas de escritores nacionales e internacionales, acaba de finalizar la Filca (feria internacional del libro de Cali), que en su décima versión convocó a casi medio millón de visitantes en el Bulevar del Río y el Puente Ortiz, constituyéndose, entre otras cosas, en la exhibición de libros al aire libre más grande de Colombia.

En esta oportunidad, y del 11 al 17 de noviembre, Cali se convierte en el epicentro mundial de la danza mundial con esta séptima edición de la Bienal que ha invitado a bailarines, coreógrafos, investigadores y públicos diversos en torno al cuerpo y sus múltiples lenguajes.

Organizada por la Asociación para la Promoción de las Artes (Proartes), ha llevado la danza a escenarios convencionales y no convencionales a todo lo largo de la ciudad, y en sus seis versiones anteriores ha reunido a más de 4.250 bailarines nacionales e internacionales con una asistencia acumulada de 224.000 espectadores.

Por ejemplo, en este año tendremos a destacadas compañías de México, Brasil, Francia y el Caribe, con presencia de excelsas figuras de Alemania, Suiza, Estados Unidos y España, entre muchas otras actividades, destacándose, por ejemplo, un programa de becas e iniciativas como En Cali se baila así, creándose un espacio en el que la danza se convierte en herramienta de creación, memoria, identidad y encuentro.

De Capital de la Salsa (y del deporte) a Capital de la Cultura. Esa es la Cali de hoy para que vengan a disfrutar de la brisa que baja de los Farallones, entre muchas otras cosas.

