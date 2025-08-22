No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
La desventura de Buenaventura

Mario Fernando Prado
22 de agosto de 2025 - 05:05 a. m.
“Buenaventura no soporta más la corrupción que la tiene sumida en un cataclismo moral”: Mario Fernando Prado.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Uno quisiera hablar bien de las cosas que lleva en sus afectos, pero a veces es imposible acallar lo que no está bien; Buenaventura, por ejemplo. Porque ese “bello puerto del mar” no soporta más la corrupción que la tiene sumida en un cataclismo moral del que difícilmente podrá sobreponerse.

Y en esta oportunidad, un nuevo escándalo la sacude hasta la médula: me refiero al informe publicado por la corresponsal de El Tiempo de ese municipio el pasado miércoles según el cual la ciudad puerto tiene 66 obras inconclusas y más de 101 contratos bajo la lupa de la Contraloría del Valle del Cauca.

Los bien llamados elefantes...

