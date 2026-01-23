¡La feria de las aves!

“Colombia Birdfair ha logrado que Cali sea un referente en avistamiento y desarrollo sostenible”: Mario Fernando Prado Foto: AFP - LUIS ROBAYO

Más buenas noticias para Cali: nuestra ciudad se prepara para la realización de la XII edición de la Colombia Birdfair bajo el lema “Donde hay, aves hay esperanza. Respira, escucha y contempla”. Este evento busca conectar a las comunidades locales y visitantes con la naturaleza. Este año, la principal Feria Internacional de Sudamérica incluye más de 52 actividades gratuitas diseñadas para todas las edades, entre ellas charlas, conferencias, conversatorios y talleres con expertos nacionales e internacionales sobre el avistamiento y la biodiversidad.

Lógicamente, el atractivo de las salidas de observación llamadas “pajareo” está acompañado de presentaciones musicales y gastronomía con una muy importante participación de la juventud. La Feria será honrada con la presencia de 21 invitados nacionales e internacionales procedentes de España, Ecuador, Taiwán, India, Argentina, Portugal, Irlanda y Estados Unidos.

Colombia Birdfair ha logrado que Cali sea un referente en avistamiento y desarrollo sostenible aprovechando la diversidad de aves que vuelan por estos lares.

Es de destacar que la nueva sede ubicada en el Orquideorama de Cali es un santuario natural de 7.400 metros cuadrados a la cual se ha vinculado la Alcaldía de Cali, la CVC, La Fundación Zoológica de Cali y empresas privadas como Arroz Blanquita, Colombina, Smurfit Westrock, entre otras y los medios de comunicación locales.

