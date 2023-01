No de otra manera puede llamarse el jolgorio de derroche de los colombianos el pasado fin de año: hoteles con una ocupación de más del 70 %, aeropuertos y terminales de pasajeros donde no cabía un alma, centros comerciales a reventar.

Las ventas de vehículos, que en todo el 2022 alcanzaron las 260.000 unidades, tuvieron un repunte anual. Los restaurantes colapsaron, las iglesias cristianas recibieron más donaciones y ofrendas que en lo corrido del año, las licoreras agotaron sus existencias de productos populares y de “alta gama”, las calles estaban repletas de consumidores. En fin, una gran francachela en la que predominaron los dineros que ya se sabe de dónde provinieron.

Sin embargo, sigue rondando el fantasma de la recesión. Parece que este año va a resultar dramáticamente difícil y la inflación incontrolada nos va a poner en calzas prietas.

No obstante, los signos de esta debacle económica no se ven por ninguna parte y el impulso que viene atrás no da muestra de frenar ni disminuir. Esta podría ser entonces la fiesta del Titanic en que el barco se está hundiendo y el caviar y la champaña siguen desafiando la tragedia final.

Tal vez sea una mirada más pesimista que realista, porque los síntomas nos están moviendo el piso. Las medidas que está dando a conocer el Gobierno, a manera de cuentagotas y con mucha vaselina, así lo corroboran.

Se conoce que el ahorro entre los colombianos es cosa del pasado. El pago “tarjetiado”, hipotecándose a futuro y gastando contra expectativas no del todo ciertas, puede —ojalá así no sea— producir un desbalance peligroso. ¿Qué hacer?