La nación falla y el Valle responde

Mario Fernando Prado
10 de octubre de 2025 - 05:05 a. m.

Gracias a la tasa de seguridad que en buen momento se le ocurrió crear (con muchos opositores) a la Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, en su primera administración, este departamento ha logrado capotear la indiferencia de este presidente con la región –vaya paradoja– que le dio la victoria. Pero así paga el diablo a quien bien le sirve.

El hecho es que de no ser por la platica de esa tasa que asciende a 200 mil millones estaríamos llevados del que nos trajo. Ese capital ha servido para fortalecer la fuerza pública, teniendo en cuenta que esta región está sitiada y que el ejército y la policía no están contando con el...

