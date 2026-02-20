Publicidad

Home

Opinión
Columnistas

Sirirí

La opción Pinzón

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Mario Fernando Prado
Mario Fernando Prado
20 de febrero de 2026 - 05:05 a. m.
“Juan Carlos Pinzón será la gran sorpresa de estas justas electorales”: Mario Fernando Prado
“Juan Carlos Pinzón será la gran sorpresa de estas justas electorales”: Mario Fernando Prado
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Dentro del abanico de precandidatos participantes en la Gran Consulta presidencial del 8 de marzo, tengo dos preferencias: la una es Paloma Valencia, a quien admiro y respeto por sus conocimientos y experiencia, sus muy interesantes propuestas, y que aparece como la mejor ranqueada y con el respaldo del expresidente Uribe, y Juan Carlos Pinzón, quien será la gran sorpresa de estas justas electorales.

Lo afirmo porque lo conozco y puedo dar fe de su formación académica, su trayectoria ministerial, sus relaciones con el difícil mundo de la diplomacia y sus enérgicas posturas frente a lo que estamos padeciendo los colombianos con este desastroso gobierno que pareciera no tener fin.

Y es que Pinzón tiene garras y tiene ganas. Se conoce la problemática de la inseguridad como pocos, y las soluciones que está planteando en sus maratónicos recorridos por los lugares más recónditos e inexpugnables de nuestra geografía. Hasta allá está llegando con sus planteamientos aterrizados sin pizcas del promeserismo tan propio en estos momentos de efervescencia y calor.

Indudable que la mencionada inseguridad es el flagelo mayor que nos aqueja y qué mejor que un verdadero experto para darle jaque mate. Lo demostró en su paso por el Ministerio de Defensa, donde no le alcanzó el tiempo o no se lo dejaron alcanzar.

El otro problema es el de la generación de empleo, para lo cual es imprescindible la inversión extranjera. Esto sobre todo con nuestro mayor socio estratégico: Estados Unidos, donde se pasea como Pedro por su casa a nivel del Congreso, la alta política, y en las empresas privadas que requieren expandirse y buscar nuevos mercados.

Y dejemos hasta ahí las cualidades de este colombiano experto en alianzas, carismático y, como dicen las señoras, encantador, que sabe hacer las cosas bien.

Mario Fernando Prado

Por Mario Fernando Prado

Conoce más

Temas recomendados:

Juan Carlos Pinzón

Paloma Valencia

Elecciones 2026

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.