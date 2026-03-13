La Valle del Lili, la mejor clínica de Colombia

“Es un orgullo para Cali y para Colombia saber que esta entidad que vimos nacer y crecer saca la cara por la salud”: Mario Fernando Prado Foto: Fundación Valle del Lili

Por quinto año consecutivo, la Fundación Valle del Lili de la ciudad de Cali se hizo acreedora al galardón del World’s Best Hospitals 2026 de Newsweek, Se trata del mejor hospital de Colombia y ocupa el puesto 126 entre más de 2.500 hospitales de 32 países del mundo.

La noticia, que ha pasado desapercibida habida cuenta la realización de las pasadas elecciones del domingo, es prueba de la alta calidad de nuestra medicina, muy por encima de quienes están destruyendo nuestra atención hospitalaria, que vive la peor crisis de su historia.

Miles de expertos internacionales del sector salud –como médicos y directivos hospitalarios–, además de pacientes que dejan recomendaciones, confirmaron la solidez de su modelo institucional. Este combina la práctica clínica con formación en salud, investigación y una gestión rigurosa de los procesos asistenciales. Dicha gestión se vio reflejada en una mejora cercana al 30 % en el cumplimiento de estándares de excelencia clínica; una reducción del 30 % en la tasa de infecciones y del 58 % en las quejas de los pacientes en los últimos cinco años.

Pieza fundamental para lograr estos resultados ha sido el programa de la Universidad Icesi, Alianza Profunda por la Vida, que busca fortalecer el talento en salud, la generación de conocimiento y la atención de alta complejidad.

Es un orgullo para Cali y para Colombia saber que –a pesar de los malos oficios del Gobierno– esta entidad que vimos nacer y crecer saca la cara por la salud de los colombianos.