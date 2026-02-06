Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Sirirí

La venganza de Pipe Tuluá

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Mario Fernando Prado
Mario Fernando Prado
06 de febrero de 2026 - 05:05 a. m.
“La venganza de Pipe Tuluá no va a quedar impune. Que la cobran, la cobran”: Mario Fernando Prado
“La venganza de Pipe Tuluá no va a quedar impune. Que la cobran, la cobran”: Mario Fernando Prado
Foto: Archivo Particular

Hay nerviosismo en el centro del Valle del Cauca. La extradición, curiosamente el mismo día de la cumbre Trump-Petro, del temido narcotraficante Pipe Tuluá, condenado aquí en Colombia a 30 años de cárcel por toda clase de delitos, tiene en alerta roja a las autoridades de este departamento. Y la razón no es otra que la muy posible retaliación de sus huestes de la banda criminal La Inmaculada, la cual amenaza con proseguir con sus ataques terroristas que pusieron en vilo a las autoridades –habida cuenta los asesinatos y destrozos de que fueron víctimas docenas de habitantes de Tuluá, importante municipio del centro vallecaucano–.

A...

Mario Fernando Prado

Por Mario Fernando Prado

Conoce más

Temas recomendados:

Pipe Tuluá

Vicky Dávila

Tuluá

Valle del Cauca

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.