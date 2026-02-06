“La venganza de Pipe Tuluá no va a quedar impune. Que la cobran, la cobran”: Mario Fernando Prado Foto: Archivo Particular

Hay nerviosismo en el centro del Valle del Cauca. La extradición, curiosamente el mismo día de la cumbre Trump-Petro, del temido narcotraficante Pipe Tuluá, condenado aquí en Colombia a 30 años de cárcel por toda clase de delitos, tiene en alerta roja a las autoridades de este departamento. Y la razón no es otra que la muy posible retaliación de sus huestes de la banda criminal La Inmaculada, la cual amenaza con proseguir con sus ataques terroristas que pusieron en vilo a las autoridades –habida cuenta los asesinatos y destrozos de que fueron víctimas docenas de habitantes de Tuluá, importante municipio del centro vallecaucano–.

A...