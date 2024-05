Los cafés del Valle, únicos en el mundo 

Ha pasado casi inadvertido el reconocimiento que se ha hecho a dos marcas de café producidas en este departamento, estigmatizado por la gran prensa que solo destaca las malas noticias y omite aquellas que merecerían ser divulgadas para generar un justo equilibrio informativo. Recuerdo que no hace mucho tiempo los reyes del rating informativo tenían aquí corresponsales de guerra a quienes les exigían “sangre”, porque era lo que vendía y las pocas noticias positivas no eran tenidas en cuenta. Eso nos convirtió en un infierno y harto mal le hizo, por ejemplo, al turismo regional.

Por esa razón, la excelente noticia sobre estas dos marcas de café producidas en nuestro Valle del Cauca no tuvo mayor despliegue. Me refiero a que en la edición 63 del World Selection of Food Products 2024, del Instituto Internacional de Calidad Monde Selection con sede en Bruselas (Bélgica), el Café Ginebras Origen Sevilla, producido por la empresa Cafexcoop, y el Café 2 Vertientes, marca registrada de la Cooperativa Caficentro, recibieron sendas medallas de oro por su calidad y excelso sabor. Lo anterior significa para los consumidores de todo el mundo que estos cafés son absolutamente recomendables por su sabor, aroma y sensaciones en boca, propios de un producto de alto calibre.

El Comité de Cafeteros del Valle del Cauca no cabe de la dicha, al igual que los cultivadores, porque se trata de productos que compiten con los mejores cafés de Colombia y de todo el orbe. Hay que resaltar que 39 de los 42 municipios de este departamento están dedicados al cultivo del café, gran dinamizador social, generador de empleo y de actividades derivadas como el transporte y el comercio.