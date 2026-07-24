Maquinaria amarilla para el noroccidente

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Por fin y luego de varios años de espera, la presencia de la maquinaria amarilla será recibida con beneplácito por los miles de habitantes de este sector de la ciudad de Cali.

Esta maquinaria permitirá que se cristalice la llamada ‘Vuelta a Occidente’, un proyecto ecoturístico que la administración de Alejandro Eder va a lograr con la construcción de una entreverada vía que beneficiará al municipio de Dagua y los corregimientos de Los Andes, Pichindé, La Leonera y Las Nieves, rematando en Felidia y constituyéndose en un grato paseo para solaz de propios y extraños.

Esta obra, pequeña en su extensión, pero grande en sus resultados, lleva años y años de frustradas realizaciones y falsas promesas. Ahora será factor que promoverá un sano ecoturismo y se convertirá así en una opción que unirá los alrededores de Cali al conformar este corredor.

Como sucede con todas las obras del Estado, esta ha tenido serios inconvenientes por la cantidad de opositores, a pesar de ser una vía cuyos vecinos han estado pendientes de su realización, pero finalmente ha triunfado la cordura y en menos de un año será una realidad.

Por otra parte, y por primera vez, la maquinaria amarilla será recibida con buenos ojos ya que no será promotora de acciones ilícitas para las mal llamadas obras de agilización de la minería ilegal.

Buenas noticias pues para el ecoturismo, y ojalá que la maquinaria amarilla en esta oportunidad solo sea utilizada para este fin.