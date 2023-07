Mi Cali bella

Pese a las tantas vicisitudes que ha tenido y sigue teniendo que afrontar, Cali se resiste a bajar la guardia y caer en el desasosiego, la desesperanza y el desespero. No le ha tocado fácil, debido a la inseguridad, la violencia, el atraso en las obras prioritarias, la movilidad y los enormes escándalos por corrupción e impunidad.

Como es bien sabido, el mal llamado “estallido social” le produjo heridas profundas que no han logrado superarse del todo no solo en lo físico sino también en el estado de ánimo. Me refiero a la salud mental de sus habitantes, quienes, pese a su espíritu rumbero de salsa y baile, no son indiferentes al acontecer en el inmediato pasado. Sin embargo, y lo repito, los agentes del caos y la anarquía no consiguieron el objetivo de una rendición mental, como lo pretendieron.

De ser la ciudad más afectada en Colombia por la premeditada asonada que nos cogió con los calzones abajo, producto de la complicidad y el importaculismo del alto Gobierno que no escuchó a tiempo las súplicas ciudadanas y de los medios, Cali ha renacido entre las cenizas cual ave fénix y está recobrando el vigor que la ha caracterizado.

Eso lo corroboraron este martes los caleños, cuando celebraron los 487 años de su fundación. Una agenda llena de música, danza y colorido se vivió en sus lugares emblemáticos, cuando sus gentes salieron a las calles en un ambiente festivo, fraterno y optimista al son de las más de 25 melodías que se le han compuesto a la Capital de la Alegría.

Rodrigo Escobar Navia fue un alcalde que supo tomarles el pulso a los caleños, desafortunadamente ya fallecido. Cuando llegó el momento de hacer un eslogan para la ciudad y ante el comentario de que Cali no contaba con recursos para sufragar una campaña cívica, Escobar Navia tuvo un chispazo genial de manera inmediata, fruto de su arrolladora inteligencia, y contestó: “Cali sí tiene con quién”, y ahí nació el ejemplar civismo que hoy se pretende recobrar y se pudo ver y disfrutar en la conmemoración de este inolvidable onomástico.