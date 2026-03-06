Mi voto es por Uribe

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Para las elecciones de este domingo mi voto será por la persona que está representando al presidente Uribe, es decir, por Paloma Valencia, que será indiscutiblemente la ganadora de la gran consulta que reunirá lo más granado de los aspirantes a la presidencia, salvo honrosas excepciones entre las que está Abelardo de la Espriella, con quien existe por parte de Uribe una gran deferencia que es distinto a una gran preferencia.

Y mi voto será también por las listas del Centro Democrático para el Senado y la Cámara de Representantes, dejando por fuera a muchos amigos muy competentes a quienes les deseo que alcancen la votación que se merecen.

Para el Senado, sufragaré por Christian Garcés, a quien conozco casi desde la cuna y soy testigo de su honradez, ejecutorias, proyectos a realizar y liderazgo. La voz de Garcés será la voz del Valle del Cauca que ha estado huérfana en los últimos años.

Igual sucede con mi voto para la Cámara de Representantes, en donde habré de escoger entre varios afectos optando finalmente por Santiago Castro, también conocido desde cuando hizo sus primeros pinitos en el Concejo Municipal de Cali, destacándose siempre por su inteligencia y su aporte a una sociedad mejor y más transparente.

Estamos viviendo momentos aciagos en los que la democracia está en juego y hay como una ruleta rusa lista para que juguemos con ella y no habrá marcha atrás. El riesgo y el peligro de que la izquierda se tome por las buenas o por las malas el poder es inminente y, si no votamos por quienes nos garanticen su decisión de buscar la paz mediante la unión de los colombianos, estaremos cometiendo el peor error político de nuestras vidas.

O sea que no es permisible improvisar con inexpertos y ensayistas que van a llegar a las altas corporaciones sin un ápice de experiencia. Vamos a ir sobre lo seguro y estas dos figuras saben cómo es la cosa. Insisto: no nos podemos equivocar. Así que, ¡votemos por Uribe!