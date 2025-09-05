Popayán no se arrodilla

“La Ciudad Blanca, fiel a sus tradiciones, conserva su dignidad”: Mario Fernando Prado Foto: César David Martínez

Ni ayer, ni hoy, ni nunca. La Ciudad Blanca, fiel a sus tradiciones, conserva su dignidad y, pese a sus vicisitudes, se crece ante las dificultades y no da brazo a torcer. Así ha sucedido, por ejemplo, con la realización de sus Semanas Santas, que han estado en peligro de no realizarse o por falta de recursos o por un terremoto que casi la acaba o por una pandemia que no pudo doblegarla o por las amenazas de la narcoguerrilla que hostiga a los turistas para que no se atrevan a desplazarse por su bellísima carretera.

La capital del otrora Cauca Grande realiza anualmente dos eventos de mucho realce: su ya mencionada Semana Mayor, patrimonio de la humanidad declarada así por la Unesco, de fama universal y que lleva siglos celebrándose, y, desde hace 23 años, el Congreso Gastronómico de Popayán, que se inició el día de ayer y que terminará pasado mañana domingo.

En esta oportunidad, los invitados son Hungría, el departamento de San Andrés y Providencia y el Municipio de Sotará, quienes se lucirán ofreciendo sus mejores viandas, teniendo el Café como producto estelar y, desde luego, las delicias de los fogones ancestrales de las viejas cocinas caucanas.

Una programación de sabores y saberes, con música, conferencias, degustaciones y ese ambiente hospitalario y generoso de sus patojos cargados de anécdotas y de buen humor con remembranzas históricas y poéticas y los recorridos por sus calles de piedras alumbradas tenuemente con sus faroles y sus límpidas lunas.

Sin importar las amenazas chantajistas de pequeños grupúsculos que pretenden amedrentar a los miles de visitantes que saben que “perro que ladra no muerde” y que, como nunca, habrá vigilancia 24/7 para garantizar la libre locomoción. Este fin de semana, el programa para toda la familia es Popayán, que estará recibiéndoles con los brazos abiertos.

Posdata: Vale evocar al creador de este Congreso, Guillermo Alberto González Mosquera (qepd) y hoy continuado por su hijo Enrique González Ayerbe, quien ha tomado la posta con éxito y eficiencia.