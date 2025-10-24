Se inaugura hoy la Feria del Libro de Cali

Resume e infórmame rápido

La décima versión de la Filca –Feria Internacional del Libro de Cali– se inicia hoy como uno de los tres eventos más multitudinarios de la capital de la salsa y el deporte, junto con la Feria de Cali y el Festival Petronio Álvarez, que aglutinan cerca de un millón de un selecto público de todos los pelambres.

Es de resaltar que esta feria es al aire libre, para lo cual se utiliza el bulevar del Río y los espacios adyacentes como los icónicos Puente Ortiz y el Paseo Bolívar, en donde se han instalado bajo carpas 5.200 metros cuadrados de stands y distintos escenarios para los más de 150 expositores de varios países del mundo.

La Filca de este año estará referida a Colombia como país anfitrión y contará con la presencia de 1.200 invitados nacionales que se han sumado a las docenas de escritores y editoriales de habla hispana en una fiesta de la cultura y, por qué no decirlo, del entretenimiento de las letras.

Financiado por la Fundación Spiwak, la Alcaldía de Santiago de Cali, la Universidad del Valle y la empresa privada, se realizarán 839 eventos para un público variopinto en donde no están excluidos los niños, quienes tendrán una especial participación.

Serán once días en los que se respirará el sano y enriquecedor ambiente de las letras en Cali. Después del Festival Oiga Mire Lea de reciente suceso, se demostrará que no solo somos los anfitriones del Mundial de Salsa y de varios certámenes deportivos también a nivel mundial, sino que también aquí hay un espacio para las letras y la cultura.

Importante comentar que un evento que comenzó tímidamente con solo 78 mil asistentes, hoy convoca a más de 550 mil personas. Lo que arrancó con 1.500 metros cuadrados de auditorios, hoy ofrecerá –repito– 5.200. Es de resaltar que también habrá en los municipios vecinos unas réplicas de este festival que será siempre un escenario de paz, concordia y encuentro ciudadano.