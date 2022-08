Si no se draga, se jode

Vuelvo y volveré siempre con el tema de Buenaventura, esa cenicienta que le sirve al país pero el país no le sirve a ella, porque es falso que quien se beneficia con el primer puerto sobre el Pacífico es el Valle del Cauca: es Colombia entera.

Sucede que hace más de un mes la flamante Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) archivó una propuesta que buscaba, a través de una alianza público-privada, la profundización y el dragado del canal de acceso a este puerto.

A pesar de que los proponentes atendieron las 17 observaciones que se hicieron a esta alianza, la ANI, cual mula terca, se ranchó y ratificó su decisión de manera por demás caprichosa, olímpica y desalmada, por el gravísimo mal que esto conlleva para la ciudad-puerto.

Me atrevo a decir que se pueden o no hacer las obras pendientes del Valle como la ampliación de la doble calzada, la construcción de la carreterita Mulaló-Loboguerrero y demás urgencias a las cuales los gobiernos les han mamado gallo y se han burlando incumpliendo promesas, pero no permitir que se haga el dragado es una canallada.

Y lo es porque “eleva” a la categoría de puerto de quinta a Buenaventura. (El bello puerto del mar fue inmortalizado por Petronio Álvarez, padre del festival cultural de su mismo nombre que acaba de concluir, constituyéndose en uno de los más importantes certámenes afros del mundo entero).

No exagero: sucede que con la ampliación del canal de Panamá los barcos llamados pospanamax requieren aguas más profundas en los accesos a los muelles y Buenaventura ya no es competitiva.

Todo ese mercado se lo están adueñando otros puertos como el de Posorja, ahí no más en Ecuador, que se está quedando con la operación portuaria del Pacífico colombiano y firmará en breve el acta de defunción de quien debería tener mejor destino.

Pero aún no es tarde y, como la esperanza es lo último que se pierde, ojalá este nuevo Gobierno, que ha puesto sus ojos en el litoral Pacífico, apoye la iniciativa de acometer esta obra. Como decíamos al inicio de esta columna, si no se hace, se termina de joder mi Buenaventura.