Un viaje necesario y oportuno

“El viaje del alcalde de Cali a los Estados Unidos está más que justificado”: Mario Fernando Prado. Foto: Archivo Particular

El viaje del alcalde de Cali a los Estados Unidos está más que justificado. Cali es en estos momentos la ciudad capital más amenazada de Colombia. A tiro de cauchera, en las montañas de Jamundí hay más de seis mil hectáreas de coca cuidadas por una narcoguerrilla que tiene en la mira a la capital del Valle del Cauca.

Su última actuación que mató a seis civiles, hirió a más de un centenar de personas y destruyó varias manzanas a la redonda de la Base Aérea Marco Fidel Suarez, corroboró que el terrorismo está en nuestras calles. Y desafortunadamente, no hay la policía y ejército suficientes para garantizar que hechos aún peores...