Una clínica ejemplar

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Celebra por estos días sus 88 años la Clínica de Occidente de Cali.

Fueron sus fundadores un grupo de entusiastas y hasta aventureros médicos, en los que cabe destacar Alfonso Garrido Tovar, Jorge Lega Sicard entre otros, quienes se dieron a la grata tarea de crear un grupo hospitalario para el Valle en ese entonces. Su primera sede fue por los lados del Teatro Municipal, pero prontamente estrenaron una bella edificación en el barrio Versalles, prestando la mayoría de los servicios médicos que requerían de atención y cuidado.

La Clínica de Occidente alternó su crecimiento con las clínicas Imbanaco y Valle del Lili, esta última con un éxito arrollador. Sin embargo, circunstancias adversas atentaron contra su bienestar económico y fue así como entró en quiebra y por poco se cierra.

Pero de nuevo renace el ave fénix y, luego de una fuerte inyección de capital, la familia Dager Fernández se la juega y constituye una tremenda empresa médica que tiene un inusitado éxito y se coloca entre las tres instituciones más importantes del suroccidente colombiano.

Hoy, la Clínica de Occidente es un orgullo vallecaucano y se destaca en innovación y un servicio ejemplar y ejemplarizante lo que ha llevado a que sea la institución con más “likes” en la comarca.

Larga vida para la Clínica de Occidente y felicitaciones para quienes han logrado este milagro.