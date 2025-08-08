Y ahora, guerra con el Perú

Resume e infórmame rápido

“Otra pata que le nace al cojo” solían decir las abuelas con la sabiduría que les caracterizaba y que cala perfectamente con la cortina de humo que acaba de lanzar este gobierno. Ya ni se sabe qué quiere ocultar ante la pérdida de aceptación y de popularidad fruto de los malos manejos que están llevando a que sí o sí tengamos que padecer una nueva reforma tributaria que saldrá del bolsillo de los ricos y de los pobres.

Al momento de escribir esta nota –miércoles 6 de agosto–, se informa que la tradicional ceremonia del 7 de agosto que siempre había tenido como sede el Puente de Boyacá ha sido trasladada a Leticia, con toda la parafernalia militar que buscará mostrar nuestro poderío bélico para aculillar a los hermanos peruanos. La islita de Santa Rosa lleva más de un siglo en poder del Perú y, en ese lapso, no ha ocupado lugar alguno en la agenda de estas naciones hermanas que se han entendido a las mil maravillas.

Por eso, armar semejante zafarrancho sin mediar y menos recorrer previamente los caminos diplomáticos con los debidos respetos, y vehemencia, si se quiere, es provocar y amenazar peligrosamente al vecino cuya respuesta no se hizo esperar y también sacó sus dientes ante la torpe actitud colombiana.

Con semejante tempestad armada en un vaso de agua se buscará distraer a la opinión pública pretendiendo generar un sentimiento patriótico de defensa de nuestra soberanía hoy usurpada por un “correcercos”. Y mientras tanto, el rancho ardiendo con bloqueos por doquier, con los desplazamientos galopantes, con la “paz total” totalmente fracasada, con la guerrilla haciendo de las suyas, y aquí no pasa nada.

¿En qué irá a terminar este nuevo sainete? ¿Será que nos debemos preparar para la guerra con los vecinos peruanos ya que no pudimos hacer la paz entre nosotros mismos los colombianos?