Clasismo y supremacismo en evidencia

Lo único que no puede permitirse la oposición es que el gobierno Petro dé resultados. Con ese fin trabajan día y noche. Es un decir: ya ni trabajan, porque los elegidos no van a sesiones e invierten su abundante tiempo en complots y componendas en esa idea inhumana de tierra arrasada. Por eso celebran como un gol de mundial cada vez que un tecnócrata se va del Gobierno en la idea debatible de que los tecnócratas no solo saben, sino que hacen.