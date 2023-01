De augurios y pretextos

No se podrá quejar el presidente Petro. Todo parece alineado, por acción u omisión, para el cumplimiento de sus principales propósitos. Trabajo ha habido, dirán, pero, a veces, hace falta más que eso.

El anuncio de fin de año sobre acuerdos con cinco de las principales organizaciones criminales para un cese bilateral del fuego es la noticia más importante para los territorios en lo que va corrido de su gobierno, porque, en caso de cumplirse, tiene un impacto tangible: salvar vidas, proteger la integridad de líderes sociales y permitir la convivencia y las actividades comerciales.

Es una tarea titánica. Son cinco prenegociaciones con características diferentísimas, no solo por el estatus político de rebeldes o no rebeldes, el número de guerreros a cargo —que suman entre 13.000 y 15.000—, sino también por el protagonismo tangible en los territorios de influencia, que incluso se disputan entre ellos mismos, pero especialmente por el poder real de los jefes frente a células díscolas decididas a vivir —es decir, a morir— en medio de la violencia.

El respaldo al cese por parte de países, instituciones y organismos multilaterales fue pleno frente al proceso de verificación. Pero allí estriba el lunar de poner a las comunidades en la labor de monitoreo con todos los riesgos que ello implica. El reto es enorme por su carácter cuantificable de manera permanente y con tantas organizaciones oscuras al acecho.

Pero no fue la única buena noticia. La “caída” de la compra de aviones de guerra en este momento no solo habla de no gastarse, por ahora, esos US$668 millones, sino de coherencia con la mentada paz y el buen aire en el vecindario, aupado por el regreso de Lula Da Silva al poder en Brasil. Como si fuera poco, no hay oposición seria, disminuyó la ansiedad por el precio del dólar y las medidas económicas, y de la paranoia por la llegada de un gobierno de izquierda solo van quedando los memes.

Pareciera, a inicio de año, que las únicas tormentas son las que desata el fuego amigo por impertinencias, renuncias o exceso de protagonismo no solicitado. Son buenos augurios. No hay pretextos…

