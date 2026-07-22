De la Patria miseria a la Patria boba

“Sí, eso somos: una patria boba que gobierno tras gobierno acentúa sus miserias. ¿O es al revés?”: Mario Morales Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Pocas caracterizaciones han sido tan coherentes en el nuevo gobierno como esa de que somos una patria miseria, como la calificó José Manuel Restrepo, el vice electo. Ese es un personaje híbrido y metamórfico que tiene la particularidad de hacer reír cuando habla en serio y viceversa, así lo haya hecho en escenarios internacionales, y así no haya despertado –o precisamente por ello– el pudor o el enojo de esta nación en pleno, tan agresivamente descrita y tan sensible y reactiva en otros momentos al insulto o a la ironía.

Ya él mismo había iniciado esta etapa de estropicios y tumbos, ahora sublimados, con sus bailes estrambóticos, tal vez en la idea de agradar a su nuevo jefe que, como Duque, el anterior, nunca supo dónde comenzaba el ridículo y las penurias del bochorno.

Quizás en la misma línea de encarnar el fuerte descriptor del vicepresidente, no hubo quienes en el país político se atrevieran a descalificar el nombramiento reciente en la cartera de Cultura, para no extender la lista a Educación o Relaciones Exteriores. Que quien guíe los destinos de nuestros conocimientos, creencias, costumbres, hábitos, identidad y memoria pueda ser la misma que dirija los destinos del agro o de la minería solo por ser congresista no habla mal del congreso o de esos tres ministerios, acaso solo explica nuestro patrimonio material e inmaterial.

Que el nombre del candidato a la presidencia del Congreso se decida por un compromiso personal del presidente electo –como dijo Uribe que le dijo De la Espriella– en vez de contradecir, ratifica eso de la patria miseria convertida en milagro. Al fin y al cabo, es más fácil hacer un prodigio con una sola persona que con la patria entera.

En esa línea se entiende que nombramientos, empalmes y una nueva sede de gobierno revivan, sin explicaciones de urgencia administrativa u organizacional, los fantasmas del federalismo y confundan imaginarios regionalistas, que están en la raíz de todas nuestras guerras, con la comodidad del nuevo mandatario de despachar con los suyos y desde su tierra.

Sí, eso somos: una patria boba que gobierno tras gobierno acentúa sus miserias. ¿O es al revés?

@marioemorales y http://mariomorales.co