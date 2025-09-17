De manifestaciones, proclamas, arengas y protestas

“¡Que todo el calendario deportivo se reemplace por manifestaciones hasta que cesen el genocidio en Gaza!”: Mario Morales Foto: EFE - ALLISON DINNER

Esquilmados casi todos los derechos, en este neodarwinismo político y socioeconómico, solo les quedan a las masas las plazas, las vías y las redes. Es poco, pero lo simboliza todo. Como lo dejó ver el manifiesto de la premiada actriz judía Hannah Einbinder en los Emmy: “…que se joda el ICE (control aduanero y migratorio), y libertad para Palestina”; y que han hecho suyo y ampliado y mejorado otros valientes actores y actrices que van de Cate Blanchet a Javier Bardem, pasando por Julie Christie, Olivia Colman y Josh O’Connor.

Enseña que han gritado pacíficamente más de cien mil personas en Madrid en el cierre de la Vuelta a España, en medio del trasnochado debate de si el deporte, como las artes, debe separarse de la política, y que la UCI, ese otro conglomerado de mercachifles del ciclismo en provecho propio, quiso aislar, como lo querrá hacer la FIFA, pidiendo –para colmo de atrocidades– respeto por valores olímpicos y ¡por la paz!

Si es así, en nombre de lo que queda de humanidad, que todo el calendario deportivo se reemplace por manifestaciones hasta que cesen el genocidio en Gaza y el sportwahsing o lavado de imagen del Estado de Israel, al que hay que distinguir de los judíos, como pedía Eibinder.

Proclamas que deben ser extensivas contra asesinatos sin juicio previo en aguas internacionales del Caribe, pero también contra el talante autoritario, vetusto y humillante con el que nos acaban de descertificar simbólica e injustamente en la lucha contra las drogas, calvario de esta nación que echó a perder su norte y la vida de algunos de sus mejores hijos, mientras el resto son tratados como parias al vaivén de caprichos despóticos.

Faltan líneas para referirse desde las arengas en Ucrania hasta las justísimas protestas de ayer de los bogotanos, sin movilidad, con basuras y sin administración.

Pero, es lo que nos queda, antes que los darwinianos avanzados decidan –como hicieron en contra de la moral y la justicia– que los humanos no somos una sola raza, así como han demostrado con la fuerza de su brutalidad, que no pertenecen a la misma especie: la de los homos sapiens.

