Publicidad

Home

Opinión
Columnistas

El país de las maravillas

El futuro del país es cosa seria

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Mario Morales
Mario Morales
10 de junio de 2026 - 05:05 a. m.
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Elegir también es descartar. Y en esa decisión, cuando maquillaje e hiperemocionalización, por desgracia, ya han hecho lo suyo, la mirada del votante racional debe estar enfocada en la capacidad de crecimiento a través del diálogo, negociación y acuerdos con personas o instituciones que requiere este país y no por el pretendido exitismo de un candidato.

Por eso ahora nada tiene menos importancia, pero tampoco más que otros factores como quieren hacerlo creer quienes buscan protagonismos burocráticos o políticos en su futuro cercano.

En la conversa con Fajardo y con Claudia, por ejemplo —más que los números, que son inasibles, intransferibles y menores, mirada en perspectiva la primera vuelta—, lo que importa es la capacidad de concertar e incorporar ideas y propuestas, a sabiendas que uno quiere magnificar su pobre desempeño, y otra quiere dejar una base, ojalá para el Congreso, donde mejor le fue.

El acercamiento con la iglesia católica debe llevar a que sea garante de la ponderación que debe existir entre prédica y politiquería en la que cayeron iglesias protestantes que miran a sus feligreses como rebaños, cuando no como clientes, para seguir, oh paradoja, a un politeísta, que cree o no según las circunstancias.

Ceder ante la presión por los debates —ahora menos convenientes por su talante polarizante, antes que por estrategia— debe entenderse como una posibilidad. Es el escenario para dejar en evidencia a quien quiere adelgazar al Estado con masacres laborales, imitando la improvisada ruta de otros países hoy arrepentidos. También permite denunciar el uso oportunista y abusivo de camiseta y sentimientos de una Selección que, al menos en el campo de juego, es de todos. Además, es el espacio para poner sobre la mesa eventuales maniobras violentas como el terrible rumor de autoatentados, con la doble idea de lograr más protección de los candidatos, a los que no le puede pasar nada, y advertir de técnicas del terror también usadas en momentos clave en otras naciones.

No es tiempo de insistir en ideologías alquiladas, incoherentes y aderezadas con cantos baratos y volátiles. El futuro del país es cosa seria.

@marioemorales

mariomorales.co

Mario Morales

Por Mario Morales

Conoce más

Temas recomendados:

Elecciones 2026

 

Tulio Claudio (70717)Hace 6 minutos
1- Las iglesias protestantes colombianas no han protestado por el protervo asesinato de niños, mujeres, viejos y ancianos, y hasta de perros y gatos, por parte del cristianismo del Presidente Trump, y 2- Quién dijo que la Selección Colombia es de todos los colombianos ? La mayoría del deporte colombiano está en manos de la mafia, y qué decir de los que manejan los mundiales de fútbol ? para que se vengan a agarrar a hora por una tal camiseta de la "Selección Colombia"
Maria Eugenia Velez Velez(56068)Hace 19 minutos
¿Cepeda o el gringo destripador y solicitante de cancelación de visas?
tuno(82743)Hace 34 minutos
Definitivamente son muy valientes los mamertos. Seguir argumentando a favor de un gobierno cuyo principal objetivo es empobrecernos para manipularnos politicamente y digo que son guapos porque el uno de los de su modelo esta gritando en las mazmorras de Manhattan
William Velasco velez(16260)Hace 1 hora
No entendí para nada el contenido de esta columna …
Jesús(90019)Hace 1 hora
Total desestabilización del Estado, una apuesta muy peligrosa la que propone Abelardo. La improvisación no se puede convertir en política.
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.