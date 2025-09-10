No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
El país de las maravillas

El país del desparche

Mario Morales
10 de septiembre de 2025 - 05:05 a. m.

Cualquiera diría que aquí nos la pasamos de desparche; que como no hay nada que hacer, porque todo fluye en el país de las maravillas, hay que inventarse actividades para justificar salarios y parecer que trabajamos.

Basta mirar el desocupe de los alcaldes de grandes ciudades que, ante el florecimiento de sus urbes fueron a darse una vueltecita no sabemos si a Washington, donde tienen poco o nada que hacer y hay menos lugares certificados para entretenerse que en Miami, por ejemplo, que tenía el atractivo de los premios MTV, cuyo primer ganador fue Ricky Martin que puso a gozar a todos con su “Living la vida loca”, como si los...

Juan Carlos Villalba Cuéllar(gp9mc)Hace 4 minutos
Que columna tan ligera, subjetiva y llena de ideología, carente de rigor, pura doxa barata, señores del Espectador cuidado con lo que dejan publicar, criticar a los alcaldes está bien, pero no con tanta ligereza y argumentos "ad hominen"
fabio villalba(30155)Hace 12 minutos
mucho odio. muy mal escrito. Esta bien el equilibrio de opiniones, pero podrían buscar alguien mas lucido.
Atenas (06773)Hace 19 minutos
De todo, como en botica, habla mi Solón, y qué sartal de pendejadas dice, y eso q' es célebre pensador, qué tal q' no lo fuera, inundados estaríamos de más sandeces; tal es el mal q' agobia a los opinadores petristas, q' pese a ver y sentir también el desastre del circo de su falso mesías, persisten en venderse como sandios. Aún así lo seguiré teniendo como mi pensador de cabecera, no importa su visión de pecera. Atenas.
