En el país de los ciegos…

La ciclotimia nacional no es apta para tercos ni cuadriculados. No terminaba de celebrar la oposición mezquina las disparatadas medidas del gobierno estadounidense en contra del entorno presidencial, cuando casi tres millones de votos, incluidos no marcados y nulos, en la consulta del Pacto Histórico les aguaron la fiesta.

De sus proverbialmente descachados pronósticos de un presidente condenado al ostracismo, pasaron, sin anestesia, al estado de tensión por esos resultados que superaron ampliamente al más pesimista de sus observadores. Ocupados en ocultar y tergiversar el veredicto en las urnas, recurrieron hasta a la...