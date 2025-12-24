En la paz como en la guerra

Esa idea, la de la tregua a partir de hoy, no es invento de Mordisco y sus disidencias ni del ELN, por más que ahora la cacareen en medio del baño de sangre nacional; es, si acaso, evocación de los intentos de la humanidad por limitar el daño de la guerra, la madre de todos los males, y que han tenido como protagonistas a la sociedad misma, la Iglesia, los poderes y la imaginación plasmada en la literatura milenaria.

Ya hace diez siglos exactos cundió la propuesta de suspender transitoriamente las violencias durante determinados días o períodos para morigerar la violencia entre nobles y alivianar los abusos sobre los más...