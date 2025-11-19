Las viejas estrategias piloto

“¿Qué tienen en común la operación Lanza del Sur y la insistencia en una presurosa encuesta de Abelardo de la Espriella?”: Mario Morales Foto: EFE - Carlos Ortega

¿Qué tienen en común la operación trumpista Lanza del Sur sobre Venezuela y la insistencia en una presurosa encuesta, en apenas tres semanas, del controvertido, camaleónico e intimidante Abelardo de la Espriella?

Se trata, mutatis mutandis, de la puesta en escena de una estrategia de propaganda política implementada en 1932 por Goebbels, cuando el partido Nazi estaba de capa caída, que documentó el teórico Jean M. Domenach. Relata cómo el ministro de Propaganda, ante la desbandada de prosélitos, enfocó líderes y esfuerzos en unas elecciones parciales de un pequeño distrito, donde triunfaron e hicieron creer al resto de la...