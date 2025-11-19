Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El país de las maravillas

Las viejas estrategias piloto

Mario Morales
Mario Morales
19 de noviembre de 2025 - 05:05 a. m.
“¿Qué tienen en común la operación Lanza del Sur y la insistencia en una presurosa encuesta de Abelardo de la Espriella?”: Mario Morales
“¿Qué tienen en común la operación Lanza del Sur y la insistencia en una presurosa encuesta de Abelardo de la Espriella?”: Mario Morales
Foto: EFE - Carlos Ortega

¿Qué tienen en común la operación trumpista Lanza del Sur sobre Venezuela y la insistencia en una presurosa encuesta, en apenas tres semanas, del controvertido, camaleónico e intimidante Abelardo de la Espriella?

Se trata, mutatis mutandis, de la puesta en escena de una estrategia de propaganda política implementada en 1932 por Goebbels, cuando el partido Nazi estaba de capa caída, que documentó el teórico Jean M. Domenach. Relata cómo el ministro de Propaganda, ante la desbandada de prosélitos, enfocó líderes y esfuerzos en unas elecciones parciales de un pequeño distrito, donde triunfaron e hicieron creer al resto de la...

Mario Morales

Por Mario Morales

Conoce más

Temas recomendados:

Abelardo de la Espriella

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.