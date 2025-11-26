Logo El Espectador
Opinión
Columnistas
El país de las maravillas

Los de siempre en su laberinto

Mario Morales
26 de noviembre de 2025 - 05:05 a. m.
Simpatizantes y Sede de campaña en Bogotá del candidato a la presidencia de la república Rodolfo Hernández
Simpatizantes y Sede de campaña en Bogotá del candidato a la presidencia de la república Rodolfo Hernández
Foto: El Espectador - José Vargas

De algo habría de servir el escandaloso espaldarazo que la derecha extrema y la derecha disfrazada de centro le dieron a Rodolfo Hernández en las pasadas elecciones presidenciales. Una victoria suya hubiese sido una hecatombe mayor a la de Duque, y ya es mucho decir, con el consiguiente traslado de responsabilidades y perjuicios a cargo.

Por eso ahora, aunque no se sabe si a tiempo, esos mismos sectores políticos enterrados en los prejuicios del siglo pasado han comenzado a advertir, muy a su manera, con la discreción propia de la hipocresía interesada, del peligro que significa seguir aireando una eventual candidatura de un...

