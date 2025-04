Nacidos para grandes gestas

“Por eso ni Galán, ni los gobernadores, ni Petro están pensando en la escalada migratoria que se avecina luego de la deporta”: Mario Morales Foto: Joel_Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Qué vamos a ser capaces de cambiar el mundo si no podemos con los problemas domésticos, que a la luz de nuestros egregios gobernantes locales y nacionales son tan pequeñitos que no merecen su tiempo ni su atención, ocupados como están en controlar a Trump, hacer campaña o firmar la paz mundial.

Por eso a nuestro flamante alcalde (que no se acaba de posesionar) el polvorín en que se ha convertido el barrio San Bernardo, en el mismísimo centro de Bogotá, no le quita el sueño, mientras “se ocupa” de retos mayores como desafiar, con ese airecito postizo, al presidente. Asesinatos, intimidaciones, microtráfico y ataques con granadas no pasan del detestable “ajuste de cuentas” en los partes de las autoridades sobre un legado del peñalosismo que trasladó, multiplicado, el problema, maquillándolo con cemento.

Por eso al gobierno nacional y al local no le importan los reclamos de 1.800 indígenas de Nariño, Cauca y Putumayo que vinieron a protestar para que los vean, para que los tengan en cuenta en las mesas de negociaciones con el resto de comunidades indígenas. Pero el alcalde, con su tonito principesco, ni los mira y los trata como problema de orden público, mientras el gobierno nacional busca sacarlos de la Plaza de Bolívar a cualquier parque o adonde no se vean y no incomoden.

Por eso ni Galán, ni los gobernadores, ni Petro están pensando en la escalada migratoria que se avecina luego de la deportación masiva de venezolanos y las inhumanas medidas económicas que impuso Trump contra su petróleo y que terminarán de agravar la crisis del hermano país, su inflación, devaluación y desempleo. Volverán los que ya se fueron y llegarán nuevos en una oleada interminable sin que nadie haya pensado en ellos.

Pero no, esos son problemas menores que no ameritan de la sapiencia suma del alcalde, preocupado de su imagen y la de su hermano para la presidencia; ni la intervención del gobierno concentrado en su consulta-campaña; ni de nadie en este país donde se nace con el designio solo de las grandes gestas.

@marioemorales