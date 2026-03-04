No todo es show o pura persuasión

Resume e infórmame rápido

Todo lo previsible sucedió. Ante la escasez de espacios masivos mediados, las percepciones y emociones para estas elecciones, como antesala de la primera vuelta, quedaron en manos de las encuestas, algunas más que polémicas, controvertidas; de redes sociales viciadas con desinformación y efectismo; de relatos periodísticos, algunos contaminados por sesgos imperdonables; y de la plaza pública, con relatos no siempre disponibles para quienes no asistieron.

Es decir, es una campaña deficitaria desde la perspectiva ciudadana, sobre todo para ese 40 % de indecisos con poco de dónde echar mano, más aún ante la oleada frenética de pretendidos “influenciadores” que creen que pueden inducir el voto ajeno con retórica desgastada.

Pero subyacen otros elementos poderosos en el comportamiento del votante, poco trabajados pero con enorme incidencia:

1. La perspectiva de futuro, asociada a la esperanza, para cambiar lo que no funcionó, reforzar lo que no estuvo mal pero pudo ser mejor, o incluso preferir lo conocido frente a la incertidumbre de lo bueno por conocer.

2. La gratitud o el sentimiento de deuda por favores, prebendas, beneficios o resultados recibidos.

3. La rabia, genuina o insuflada y no siempre confesada, así las experiencias recientes evidencien su incongruencia.

4. El reconocimiento, entendido (parafraseando a Martín Barbero cuando hablaba de tv y comunicación) como la identificación hasta el punto de la legitimación de causas sociales o políticas, de sus protagonistas, la emergencia de otros actores, de nuevas culturas populares, o viejas pero invisibilizadas, saberes cotidianos, resistencias y movilizaciones que ciudadanos de a pie transforman en referentes políticos y personales porque por fin se pueden ver representados y pertenecientes a “un algo” que los convoca y conecta, que los hace ver útiles para una meta alcanzable.

Entender esos comportamientos más allá de maquinarias, tejas y tamales, ayuda a entender las recientes encuestas, pero también a performar la larga campaña presidencial que se avecina y a respetar la inteligencia de los ciudadanos. No todo es show o pura persuasión.

