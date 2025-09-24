No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El país de las maravillas

Requisitos para ser presidenciable

Mario Morales
Mario Morales
24 de septiembre de 2025 - 05:05 a. m.

Urge decantar, antes de fin de año, mediante concurso, examen o prueba saber pre, la mamotrética lista de aspirantes a presidencia. No solo por solemnidad para tan alta majestad o economía de recursos, también por la salud mental del pueblo colombiano.

Deberían instituirse requisitos insoslayables y verificables para quienes se inscriban. El primero es no tener experiencia alguna con el resobado argumento de que entre más lejos de los “abejas” menos posibilidades de untarse de miel…

2. Haberse rebelado contra el establecimiento, recogido firmas o pertenecer a la coalición del abstraccionismo para prometer perogrulladas a lo...

Mario Morales

Por Mario Morales

Conoce más

Temas recomendados:

Elecciones 2026

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar