¿Se agotaron los modelos en la radio?

La emotiva despedida que CM& tenía para su última emisión y Yamid Amat no quiso publicar Foto: CM&

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Mario Morales

El modelo y sus adaptaciones están agotados. De la fórmula periodística disruptiva ideada por Yamid Amat, el genio creativo que llevó la radio a la cima del continente, va quedando, con honrosas excepciones, una copia vaciada de sentido.

En la crisis de la radio, una cosa son los múltiples factores que escapan al control de empresas y medios como los cambios tecnológicos, fragmentación de audiencias, diseminación de pauta, fusiones empresariales o exceso de oferta. Pero otra son los formatos repetidos que se despliegan por el dial, por miedo al riesgo o apego a la zona de confort que funcionó para unas audiencias determinadas pero que hoy lucen envejecidos.

El sueño de Yamid, potenciado por Juan Gossaín, de tener un reportero cubriendo en vivo cada noticia en la franja matinal y luego 24 horas, en la quijotada de Radionet, hoy parece estar patas arriba. Como no había sucesos todo el tiempo, la mesa de trabajo ayudaba a entender la coyuntura con entrevistas, contextos y análisis en momentos valle, hasta que otro acontecimiento se produjera.

Ahora, en algunos casos, más que el relato de los reporteros de calle y los hechos duros, parece más importante la opinión de quienes están en cabina con tono pendenciero, mal disimulado activismo, falsa erudición o impenitente gritería que solía exacerbar a los radioescuchas y terminó por fatigarlos. En este modelo, los cargaladrillos son prescindibles, como hemos venido a saber.

Ese legado de Yamid no se puede olvidar, como tampoco su disciplina pertinaz de renovarse cada día, de buscar ángulos nuevos, de jugar con formatos, estéticas, bloques o con el timing informativo que dio lugar a cubrimientos históricos y a momentos de solaz y humor que cambiaron la historia de la radiodifusión.

El que se repite pierde, como también el que se rinde sin condiciones frente a los tecnooptimistas, entre los cuales también hay verseros o impostores que dicen saber lo que las audiencias quieren, aún sin terminar de conocerlas. La tarea es reinventarse… o resignarse a dar la noticia de la propia desaparición. @marioemorales y http://mariomorales.co