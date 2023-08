Siete hombres y ningún destino

La campaña por la Alcaldía de Bogotá, decíamos hace poco, es un larguísimo marasmo. Ni la llegada de Gustavo Bolívar, ni la del general Vargas han interrumpido el recurrente bostezo a la hora de oír a los siete candidatos y sus obviedades y poses mediáticas que invitan más a la burla que al voto. Ni siquiera el otrora exitoso formato de debate despierta expectativas más allá de los memes.

Producen lástima sobre todo Juan Daniel Oviedo y el retirado general que parecen asombrados de ocupar el lugar en el que aparentan estar, con ese aire de distracción propio de primíparos sin tutor a la mano. Cada pregunta los sorprende en el ensimismamiento propio de los despistados, de los que se preguntan qué hacen allí.

Balbucean; no oyen, no entienden, no hilvanan. Y en cada respuesta dan tanta papaya que los demás no notan porque están repitiendo sus respuestas preparadas. Si hubiese allí un candidato avezado…

Tienen por todo argumento su hoja de vida, como si en vez de a la alcaldía mayor, aspiraran a repetir sus puestos anteriores, para dirigir esta ciudad despedazada y sin alma que entrega Claudia López, tan embelesada en su antipático yoísmo, que, a falta de méritos propios y a punta de propuestas, a esta altura de su desgobierno, parece la octava candidata.

Se ufana Oviedo cuando habla de “los datos” como si fuesen secretos, inaccesibles o suficientes. Y ¿qué otra cosa propone, candidato? Dizque dejar un legado en seguridad, movilidad y empleo, dice sin rubor; como también sin avergonzarse se mantiene en el show de desclasamiento con su vivienda temporal, que no trasteó, porque todo lo compró en Bosa, para poder abandonarlo allí cuando las luces se apaguen.

Y se hace el gracioso como si la vida fuera un TikTok, con la benevolencia de algunos medios, en busca de simpatías artificiales, insultando la inteligencia de los bogotanos. Pero, como está visto, no comen cuento de camisetas postizas ni de remiendos de firmas para candidaturas de sectores vergonzantes que no toman escarmiento de los fracasos repetidos en las presidenciales pasadas. Como si a juzgar por una de sus senadoras, no estuvieran en sus cabales.

Ni para el infoentretenimiento. Siete hombres y ningún destino…

@marioemorales