Trump y la ciudad de las maravillas

Se ha demorado el alcalde Carlos Fernando Galán en declarar persona no grata al aprendiz Trump por comparar en criminalidad a nuestra honrosa, segura y aseada ciudad con Washington D.C., ese villorrio de cemento que apenas alcanza los 700 mil habitantes. Debe ser que el hijo de emigrantes escoceses no conoce esta ciudad de las maravillas que tan bien se ve en 3D y en 8K y a la cual se pasaron a vivir el alcalde, funcionarios y algunos reporteros que cubren esa fuente.

Ya es hora que se entere, por desclasificación de archivos o incluso filtraciones, de la metrópoli de las imágenes grandiosas, que envidiarían parques temáticos en La Florida, como la del portentoso tren, envidia estadounidense, no solo porque es chino sino porque ellos se movilizan en vejestorios casi del siglo XIX. Eso sí tocará mantenerlo en rénder para que no lo conviertan en otro Transmilenio, el mejor sistema del mundo, venido a menos por exceso de popularidad.

¿Acaso no han dejado ver a Donald el constructor la magnificencia del nuevo estadio de fútbol, que ya se pelean, viendo imágenes digitalizadas, para sus conciertos artistas globales a pesar de la mala propaganda que le hacen opositores con secuencias distorsionadas de divertido pogos de “fans” como si fueran agarrones entre barristas prepago?

Pues si eso pasa con las imágenes, ¡qué no habrán hecho con las estadísticas de criminalidad que tienen allá! Más si fueron traducidas al inglés con IA. ¡Qué inseguridad con los datos!

Es hora, alcalde, de que salga de la virtualidad donde trabaja y acabe con las deepfakes que muestran a Bogotá llena de basuras, sin mobiliario ni baños públicos y, en el peor de los casos, con sicariatos, fleteos, atracos y robos de celulares producidos por creadores de contenido que solo buscan likes. Con razón aquí se graba tanta ficción.

Es hora de darnos a conocer como lo que somos, así el costo sea que nos convirtamos en destino global y corramos el riesgo de parecernos en indicadores de inseguridad, por culpa de los turistas, a Lima o Ciudad de México, pero, eso sí, nunca a Washington D.C.

www.mariomorales.co

@marioemorales