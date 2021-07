Un paro útil y conveniente

Ya lo imaginábamos. El paro sirve para todo, especialmente para disculpas, simplificaciones y los recurrentes caballitos de batalla, en los que son tan hábiles los jinetes del poder por estas latitudes.

Aun así, no deja de ser desconcertante que el DANE, encargado de estadísticas y no de interpretaciones prejuiciosas, le achaque a la protesta los casi seis puntos porcentuales de decrecimiento económico en mayo. Las ojeras no las tiene el caballo sino quien lo monta.