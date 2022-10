¿Y la transparencia total?

Ese es el problema de la tal gobernabilidad. Adoptar manías y mañosos. No sirve de disculpa, ni argumental ni éticamente, invocar la costumbre incrustada en nuestras malas prácticas como excusa para ir en contravía de la transparencia a la hora de contratar, así sea en cuantías menores, como viene sucediendo con el Gobierno Petro y como llevó a sus peores fondos el desgobierno Duque.

Que las transformaciones sociales, económicas y políticas tarden más que 100 días y que el período presidencial es una idea comprensible e inevitable. Pero lo que sí espera la ciudadanía, la que votó y la que ha venido aceptando los propósitos de la nueva administración, es la desinstitucionalización de los sobrecostos, la sobrefacturación y la múltiple intermediación, que tienen tanto de oscuro como de inaceptable.

Antes que intentar justificar, el Gobierno de los símbolos debe parar, descontratar e investigar la compra de linos y electrodomésticos para la Casa de Nariño, de la que suponemos no está enterada la familia presidencial, y exponer a los responsables. El que es fiel en lo poco...

Como deben parar las delegaciones diplomáticas en la persona de la esposa del presidente, número de acompañantes y costos de esos desplazamientos. Ahorro sí, pero también respeto por los conductos regulares.

Como debe frenarse el estudio en la reforma tributaria de medidas contradictorias, contaminadas e indebidas, por ejemplo los días sin IVA que calan en los prejuicios del alma nacional y eternizan imaginarios que debemos olvidar.

Como deben quedar sentadas las líneas rojas en el proyecto de paz total acerca de las penas reales y la confiscación innegociable de bienes de las bandas criminales. No a cualquier precio.

Hay que sentar precedentes. Para que no se repita la hedionda historia de la pasada administración, que arruinó todas las prácticas, hasta las condecoraciones como la Cruz de Boyacá que repartió como mermelada de manera indigna. No es de extrañar que quienes la recibieron merecidamente estén pensando en devolverla. No solo la paz... también la transparencia total.

@marioemorales y www.mariomorales.info